Drukte op de weg door sneeuwbuien, code geel blijft van kracht

De laatste restjes van de winter zorgen vrijdag voor een drukke avondspits. Door de soms hevige sneeuwbuien stond er omstreeks 17.30 uur zo'n 470 kilometer file. Dat is flink meer dan normaal, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat meldt dat automobilisten ook in de nacht goed moeten opletten: het natte wegdek kan bevroren zijn, wat zorgt voor gladheid. Code geel blijft dan ook van kracht.

Nederland heeft vrijdag te maken met hevige sneeuwbuien. Vooral in het noorden en noordoosten van het land vallen er flink wat sneeuwvlokken. Rijkswaterstaat meldt dat het de drukste vrijdagavondspits van het jaar is.

Door de winterse buien is het zicht slecht en trappen automobilisten op de rem om ongelukken te voorkomen. Dit zorgt volgens de ANWB voor lange files, al is de vertraging minder dan normaal. Dat komt doordat automobilisten nog wel rijden, maar een stuk langzamer dan normaal.

Dit is onder meer het geval op de A4 bij Den Haag en op de ring van Amsterdam. Die laatste staat volgens de verkeersdienst helemaal vast. Volgens de ANWB zijn er nog niet aanzienlijk meer ongelukken of glijpartijen gemeld. In Friesland zijn er wel meerdere aanrijdingen door de gladheid geweest, twittert de brandweer.