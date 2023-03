Stiekem condoom afdoen strafbaar? Rechter oordeelt in eerste stealthingzaak

Voor het eerst oordeelt een Nederlandse rechter vandaag over stealthing: het stiekem afdoen van het condoom tijdens de seks. Op dit moment is dat nog niet bij wet strafbaar. Het is dus interessant om te zien wat de rechter doet. Hier gaan de zaken over en dit valt wel (en niet) onder stealthing.

Voor de rechter staan twee mannen van 28 en 26 jaar uit Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat zij een jaar de cel ingaan voor verkrachting, waarvan respectievelijk vier en zes maanden voorwaardelijk.

De 28-jarige verdachte Khaldoun K. had in augustus 2021 seks met zijn date. De seks gebeurde met wederzijdse instemming dat hij een condoom zou gebruiken. Maar volgens het slachtoffer deed K. het voorbehoedsmiddel ongemerkt af toen ze bezig waren.

In de tweede zaak was de 26-jarige verdachte Ruben R. het condoom "vergeten" waar hij zelf om had gevraagd voor anale seks. Hij betuigde tijdens een zitting twee weken geleden spijt. Hij zou erg onder de indruk zijn geraakt van haar seksspeeltjes.

Minister wil stealthing strafbaar stellen

Bij stealthing neemt een dader bewust het risico op het overdragen van soa's of het ongewenst zwanger maken van de ander. Er is sprake van stealthing als een man instemt met seks met een condoom, maar hij dat tijdens de seks stiekem afdoet. Hierbij is volgens het Centrum Seksueel Geweld sprake van gedwongen onveilige seks en dus seksueel geweld.

Stealthing staat op dit moment niet in het Wetboek van Strafrecht. Wel is minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie) bezig stealthing strafbaar te stellen. Ze wil het onderbrengen onder de nieuwe zedenwet waar het kabinet aan werkt.

Het tijdens de seks afdoen van het condoom valt dan straks voor de wet onder misleiding. Afhankelijk van het geval kan er ook sprake zijn van verkrachting, schreef Yesilgöz-Zegerius onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Een vrouw kan ook liegen over haar anticonceptiegebruik of morning-afterpil. De minister vindt dat zeer onfatsoenlijk, maar geen "ernstig seksueel misdrijf". Ze vindt het niet hetzelfde als stealthing of (andere) vormen van aanranding of verkrachting.

Gaatjes prikken in condoom valt wél onder stealthing

Het van tevoren bewust beschadigen van het condoom, zonder dat de andere sekspartner daarvan afweet, is volgens Yesilgöz-Zegerius wél een vorm van stealthing. Bijvoorbeeld als iemand stiekem gaatjes in het condoom prikt. In Duitsland kreeg een vrouw hier vorig jaar een half jaar celstraf voor. In Australië, België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is stealthing al strafbaar.

De nieuwe zedenwet in Nederland zal waarschijnlijk volgend jaar ingaan. Het Openbaar Ministerie (OM) wil daar niet op wachten. "Ik hoop met deze zaken de achterstand in te kunnen lopen", zei de officier van justitie. Mocht verkrachting niet bewezen worden, dan vraagt het OM de rechter om de verdachten te veroordelen voor dwang. Want volgens justitie hebben zij hun slachtoffer gedwongen "te dulden onbeschermde seks" te hebben.