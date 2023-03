Opvallende enquête Velsen-Noord: meerderheid wil toch dat asielboot verdwijnt

De speciale boot voor asielopvang in Velsen-Noord gaat waarschijnlijk weg. De gemeente Velsen hield een referendum en daaruit blijkt dat 59 procent van de ondervraagden wil dat het cruiseschip met daarop ongeveer duizend asielzoekers vertrekt.

De opvang van asielzoekers bij de industriehaven van Velsen-Noord geldt als tijdelijke opvang tot 16 april. De gemeenteraad hoorde positieve geluiden over de asielboot en zag wel iets in verlenging van de tijdelijke opvang.

Het college van burgemeester en wethouders hield daarom een enquête en laat de resultaten daarvan zwaar wegen. Volgende week donderdag wordt erover gesproken in de gemeenteraad. Daarna wordt er gestemd of de asielboot moet verdwijnen.

Ruim een kwart (29 procent) van de volwassen inwoners van Velsen-Noord reageerde op de enquête. 59 procent is tegen verlenging. Iets meer dan een kwart (26 procent) is voor verlengen van de asielopvang en van 13 procent mag de boot blijven, maar wel met extra afspraken, zoals een einddatum en maximaal duizend asielzoekers. Het valt verder op dat een meerderheid van de ondervraagden niet kan aangeven of de ervaringen met de asielboot negatief of positief zijn.