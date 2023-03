Schoonmaakploeg vindt lichaam vermiste vrouw na mislukte zoekpogingen politie

Een schoonmaakploeg heeft donderdag in Heerlen het stoffelijk overschot van een 77-jarige vrouw gevonden die al vier weken was vermist. Hulpdiensten hadden al twee keer in de zwaar vervuilde woning van de vrouw gezocht naar het lichaam, maar vonden niets.

Het lichaam van de vrouw lag in de woonkamer van haar appartement. De politie zou samen met de brandweer en de gemeente al twee keer in de woning hebben gezocht naar het lichaam. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van De Limburger.

Een ontruimingsbedrijf uit Einighausen heeft het lichaam van de vrouw in de vervuilde woning aangetroffen. "Er lagen veel vuilniszakken en ander opeengehoopt vuil in de woning", zegt Arno Lafleur van het schoonmaakbedrijf. "De geur van het stoffelijk overschot was daardoor moeilijk te merken als je niet in de woonkamer stond."

Lafleur vermoedt dat de politie eerder niet in de woonkamer heeft gekeken. In de twaalf jaar dat het bedrijf woningen ontruimt, heeft hij iets dergelijks niet eerder meegemaakt.

De politiewoordvoerder zegt dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. "Wij en andere hulpdiensten zijn inderdaad in haar woning geweest en hebben haar niet gevonden", vertelt ze.