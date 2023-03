Politie weet niet waarom communicatiesysteem haperde bij klopjacht Rijsbergen

De politie zoekt uit wat er precies aan de hand was met het communicatiesysteem C2000. Agenten klaagden over het functioneren van het systeem tijdens een klopjacht op drie overvallers in het Noord-Brabantse Rijsbergen op donderdagavond.

De korpsleiding van de Nationale Politie reageert op berichten van politiebond ACP. Die liet donderdagavond weten contact te hebben gezocht met de korpsleiding vanwege het slechte functioneren van het communicatiesysteem C2000 tijdens de klopjacht.

Doordat de verbinding wegviel zouden de agenten niet goed met elkaar hebben kunnen communiceren. Daarbij moesten de agenten in Rijsbergen ook contact houden met Belgische collega's over de mogelijk vuurwapengevaarlijke overvallers. Rijsbergen ligt vlak bij de grens met België.

De korpsleiding van de Nationale Politie zegt vrijdag dat ze wist van de dekkingsproblemen in het gebied. Die waren onder meer ontstaan doordat het bij de grens ligt. Maar daarvoor heeft de politie eerder maatregelen getroffen waardoor de problemen niet meer zouden moeten voorkomen, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie onderzoekt wat er donderdagavond is gebeurd. "We kijken of het een dekkingsprobleem was, of bijvoorbeeld een technische storing. Of een organisatorische fout zoals te veel gespreksgroepen op een bepaalde frequentie", zegt de woordvoerder. "Dat kan het systeem ook niet aan."