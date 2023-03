Den Haag maakt zich op voor drukke dag: dit weten we over de protesten

Den Haag is zaterdag het decor van zowel een boerenprotest als een klimaatactie. De gemeente heeft aan beide protesten voorwaarden opgelegd: zo mogen er geen trekkers naar Den Haag en mag de A12 niet worden geblokkeerd. Maar het is de vraag of de demonstranten zich daaraan gaan houden. Dit is wat we weten over de drukke dag die de stad te wachten staat.

Eerst de boeren, die gaan protesteren tegen het stikstofbeleid en andere maatschappelijke problemen. Zij maken zich zorgen om de regels om de uitstoot van stikstof te beperken. Daarbij ligt ook het gedwongen uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden op tafel.

Hoewel stikstof een van de grotere onderwerpen is, protesteren de boeren volgens organisator Farmers Defence Force (FDF) ook tegen andere maatschappelijke problemen. Als voorbeeld noemen ze de mensen die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal en de gascrisis in Groningen.

Eigenlijk willen de boeren, net als bij andere demonstraties, met trekkers op pad. Het landbouwvoertuig heeft een symbolische waarde, omdat de demonstranten op die manier kunnen laten zien dat ze als boeren protesteren. "De trekker - hét symbool om als boer zichtbaar te zijn tijdens demonstraties - is essentieel voor ons", zei FDF.

Maar de gemeente Den Haag haalde daar een streep door in verband met de veiligheid. Eerdere protesten waarbij de boeren massaal met hun trekkers de weg opgingen veroorzaakten veel overlast. "Deze acties hebben geleid tot ernstige verkeershinder, onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade", schreef de gemeente in een brief aan FDF. De grote voertuigen maken het voor de politie ook vrijwel onmogelijk om in te grijpen.

Bekijk hoe tientallen boeren met trekkers op weg zijn naar Den Haag

De boeren mogen - zonder trekkers - tussen 12.00 en 16.00 uur protesteren in het Zuiderpark. Er mogen wel twee symbolische landbouwvoertuigen naast het podium staan. Ook heeft de gemeente aangegeven dat er maximaal 25.000 mensen bij het protest mogen zijn.

FDF heeft al aangegeven zich waarschijnlijk te houden aan het trekkerverbod. De actiegroep noemde het verbod wel "vuil spel". FDF zei dat de demonstratie ruim op tijd was aangekondigd. De gemeente ging al meermaals in gesprek met de actiegroep over het gebruik van trekkers, maar besloot uiteindelijk helemaal geen trekkers toe te staan.

De gemeente heeft de boeren opgeroepen met bussen en auto's naar Den Haag te komen. Of alle actievoerders zich aan dat verzoek gaan houden, moet nog blijken.

Iets verderop vindt vrijwel tegelijkertijd een protest plaats van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). Zij willen met hun actie aandacht vragen voor het klimaat. Ze roepen met name op de belastingvoordelen voor fossiele subsidies te stoppen.

De klimaatactivisten willen de A12/Utrechtsebaan blokkeren, maar dat mag niet van de gemeente. Zo'n blokkade vond al vaker plaats, met vele aanhoudingen tot gevolg. Het blokkeren van de belangrijke verkeersader zorgt volgens de gemeente niet alleen voor lastige situaties voor het verkeer, maar ook voor hinder voor de hulpdiensten.

Den Haag heeft het klimaatprotest daarom verplaatst naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov. XR mag daar tussen 12.00 en 18.00 uur protesteren. De gemeente zegt dat ze nog met de klimaatactivisten wilde praten over een andere manier om te protesteren, bijvoorbeeld door een demonstratieve optocht, maar dat wilden ze niet.

XR wil geen gehoor geven aan de eis van de gemeente en zegt nog steeds de A12/Utrechtsebaan te gaan blokkeren. Die plek is "ontregelend en zichtbaar", zei XR. "We gaan terug naar 'ons plekje', tenzij de overheid stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie", zei een woordvoerder.

Later voegden ze daaraan toe dat ze niet naar de Laan van Reagan en Gorbatsjov willen omdat ze dan langs de zijlijn moeten demonstreren. "Dat is al zo lang geprobeerd."

Honderden klimaatactivisten blokkeren A12 in Den Haag

Kortom: Den Haag maakt zich op voor een druk weekend. De gemeente waarschuwt dat bepaalde delen van de stad minder goed bereikbaar kunnen zijn. Niet alleen wordt er gedemonstreerd, ook wordt er op het Malieveld volop gebouwd voor de hardloopwedstrijd die zondag plaatsvindt.