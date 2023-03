Gladheid door sneeuwval leidt in het noorden tot ongelukken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In Drenthe zijn vrijdagochtend twee mensen gewond geraakt bij een frontale botsing. Door de gladheid vonden er meerdere ongelukken plaats in het noorden van het land.

De botsing vond plaats op de N379, die nu is afgesloten. Een van de bestuurders zat lange tijd bekneld in zijn auto en raakte ernstig gewond, schrijft Dagblad van het Noorden . De brandweer bevrijdde hem. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.

Ook op de A28 tussen Haren en Eelde gebeurde een ongeluk. Een automobilist gleed van de weg en belandde in de berm, waardoor zijn auto beschadigd raakte. De bestuurder raakte niet gewond.

Door gladheid vond ook donderdagavond een ongeluk met twee automobilisten plaats in Drenthe. Een automobilist raakte met zijn voertuig van de weg op de N34 richting Emmen en sloeg meerdere keren over de kop. Hierdoor belandde de auto verderop in een weiland. De inzittenden raakten lichtgewond.