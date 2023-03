Weerbericht: Noorden al bedolven onder sneeuw, rest ontkomt er ook niet aan

Het hangt vrijdag lange tijd af van waar in Nederland je verblijft of je het meest hebt aan een dikke winterjas, een paraplu of mogelijk zelfs een zonnebril. Uiteindelijk wordt het hele land bedekt met een laag(je) sneeuw en is het oppassen geblazen door gladheid.

De ochtend begint op de meeste plaatsen met veel bewolking en regen. In het noorden en noordoosten van het land begint de sneeuwval al vroeg, en die houdt daar de hele dag aan. De sneeuw blijft liggen, wat tot witte sneeuwlandschappen leidt.

De rest van het land krijgt vooral te maken met regen, die afgewisseld wordt met droge perioden. In het noorden en midden van het land liggen de temperaturen rond het vriespunt of net daarboven. In het zuiden is het met 7 tot 10 graden beduidend warmer.

Door de wind kunnen de omstandigheden soms overkomen als een heuse sneeuwstorm. Over land is de wind af en toe vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard met windkracht 7.

In de loop van de middag breiden de sneeuwbuien zich steeds verder uit over het land. Als laatste moet ook Zuid-Limburg eraan geloven. Door de sneeuw is er overal kans op gladheid, ook doordat het in de avonduren bijna overal gaat vriezen.

Gedurende de avond trekken de regen en sneeuw weg naar het oosten, al kan in het noorden ook dan nog een winterse bui vallen. Verder klaart het op, maar door de kou is er op veel plekken grote kans op bevriezing van natte wegen. Weggebruikers moeten daar zaterdagochtend rekening mee houden.

KNMI waarschuwt voor gladheid door natte sneeuw

Het KNMI heeft code geel uitgegeven vanwege gladheid door onder meer (natte) sneeuw. In het noorden van het land is de oproep van het weerinstituut om alert te zijn al van kracht, in de rest van het land gaat code geel later op de dag in.

Van vrijdagavond tot zaterdagochtend is er in het hele land kans op gladheid door bevriezing van natte wegen, waarschuwt het KNMI. Rijkswaterstaat waarschuwt vrijdagochtend voor gladheid in de noordelijke provincies.