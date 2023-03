Nijmegen opent een van de grootste crisisnoodopvangcentra van Nederland

Op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen komen twaalfhonderd opvangplekken voor asielzoekers. De opvanglocatie wordt een van de grootste crisisnoodopvangcentra van Nederland.

Nijmegen maakte eerder in natuurgebied Heumensoord ook al plaats voor duizenden Afghanen en vervolgens duizenden Syriërs. Zo'n grote, centrale locatie is goed bevallen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zegt er donderdag trots op te zijn dat dit kan in zijn gemeente.

De noodopvanglocatie gaat half april open en blijft naar verwachting tot november van dit jaar in gebruik. Bruls denkt dat veel vluchtelingen maandenlang op de locatie zullen verblijven. Volgens hem duurt het nu een jaar voor asielzoekers voor hun procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terechtkunnen.

"Het is zeer te betreuren dat de centrale registratie van asielzoekers nog steeds niet op orde is. Het is ook heel erg dat er nog steeds geen structurele opvang voor deze mensen is. Maar we kunnen de vluchtelingen niet in de kou laten staan", benadrukt Bruls.

Zes nieuwe paviljoens op sportpark

Op het sportpark van voetbalvereniging SV Hatert aan het Maas-Waalkanaal worden zes paviljoens gebouwd. Daarin zullen naar verwachting met name alleenstaande mannen verblijven. Daarnaast komen er vijftig woonunits voor gezinnen met kinderen.

Aangezien het om crisisnoodopvang gaat, zijn de voorzieningen heel eenvoudig. De voetbalclub kan twee velden blijven gebruiken. Omdat de voetbalvelden ook zijn gebruikt als camping voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse, is er al riolering, stroom en water. De gemeente organiseert op 20 maart een informatieavond voor omwonenden.

Het Rijk heeft de gemeenten gevraagd om dit jaar negentienduizend opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Komend voorjaar wordt een extra grote stroom vluchtelingen verwacht. Maar tegelijkertijd gaan overal in het land bestaande crisisnoodopvanglocaties dicht, omdat de ruimte voor andere zaken nodig is.