Nog geen einde aan het winterweer: meer sneeuw op komst

Op verschillende plekken in Nederland lag deze week sneeuw. Voordat het weer dit weekend omslaat, verwacht Weerplaza vanavond en vrijdag nog meer sneeuw.

Het blijft in het noorden donderdagavond en in de nacht naar vrijdag een tijd sneeuwen. Dit kan een sneeuwdek van 3 tot 5 centimeter opleveren, schrijft Weerplaza.

Maar vanuit het zuiden komt zachte lucht. Hierdoor stijgt de temperatuur in Limburg en delen van Noord-Brabant naar 8 tot 10 graden. Het is er ook regenachtig.

Vrijdagochtend houdt dit contrast stand met regenachtige perioden en zachte lucht in het zuiden. Tegelijkertijd vallen in het noorden nog geregeld sneeuwvlokken bij temperaturen rond het vriespunt.

Weerplaza verwacht daarom de meeste sneeuw in het noorden. Er valt maximaal iets meer dan 4 centimeter sneeuw. In het zuiden en zuidwesten valt wel natte sneeuw, maar die blijft niet of nauwelijks liggen.