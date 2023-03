Twee mensen krijgen deel van 30.000 euro tipgeld schietpartij Zwijndrecht

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twee mensen krijgen beiden een deel van de beloning van 30.000 euro voor een gouden tip over de verdachte van de recente schietpartij in Zwijndrecht. Dat meldt het Openbaar Ministerie ( OM ) donderdag. Tips van het tweetal leidden tot de aanhouding van de 49-jarige Minh Nghia V.

Het gebeurt niet vaak dat tipgeld wordt uitgekeerd. Maar de officier van justitie constateerde dat de informatie van de tipgevers heel waardevol was voor het team dat onderzoek doet naar de schietpartij. Daarom ontvangen zij ieder een deel van de beloning. Om privacy- en veiligheidsredenen is er niets bekendgemaakt over hun identiteit.