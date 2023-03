Den Haag zet zaterdag extra politie en mogelijk leger in bij demonstraties

In Den Haag worden zaterdag extra politieagenten ingezet om de twee demonstraties in goede banen te leiden. Ook staat het leger klaar om assistentie te verlenen. Zaterdag is Extinction Rebellion van plan om vanaf 12.00 uur de A12 te blokkeren. In het Zuiderpark demonstreren boeren van actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

Hoeveel agenten er precies extra in worden gezet, wil de politie niet zeggen. Verschillende korpsen uit de rest van het land springen bij. "We willen de hulpverlening in de rest van onze eenheid waarborgen", zegt een woordvoerder van de politie.

Eerder deze week verbood Den Haag Extinction Rebellion om de A12 te bezetten. De gemeente wees Laan van Reagan en Gorbatsjov aan als alternatief, maar dat zien de klimaatdemonstranten niet zitten.

"Op die manier moeten we langs de zijlijn demonstreren. Dat is al zo lang geprobeerd", zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion. Het plan van de organisatie is dus nog steeds om de A12 te blokkeren. Een woordvoerder zegt ruim tweeduizend demonstranten te verwachten.

De gemeente Den Haag probeert daarover te overleggen met Extinction Rebellion, maar krijgt geen contact met de actiegroep. "De gemeente heeft aangegeven dat ze niet instemt met ons plan. Daarom zien we er geen heil in om daar nog verder over te onderhandelen", zegt de woordvoerder.

Een agent dirigeert een trekker een andere kant op tijdens een eerder boerenprotest in Den Haag. Foto: Joshua Sergio Versijde

Boerenprotest mag maar met twee trekkers

Een aantal kilometer verderop begint om 12.00 uur een andere demonstratie, die van Farmers Defence Force (FDF). De radicale boerenactiegroep was in eerste instantie van plan om met duizenden trekkers naar Den Haag te komen. Maar ook dat zag de gemeente niet zitten.

Er mogen van burgemeester Jan van Zanen twee trekkers in het Zuiderpark staan. Daarnaast is de komst van 25.000 demonstranten toegestaan. FDF heeft aangekondigd zich "waarschijnlijk" wel aan de regels van de gemeente te houden.

Defensiematerieel staat klaar om wegen eventueel te blokkeren als er toch meer trekkers naar Den Haag komen. "Dan is het aan de politie om in te grijpen", zegt een woordvoerder van de gemeente. De politie wijst op voorhand naar de burgemeester. "Die bepaalt wat er moet gebeuren."