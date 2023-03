Jeugdeducatiefonds verwacht grotere stijging van armoedehulp aan basisscholen

Het Jeugdeducatiefonds heeft vorig jaar een recordaantal hulpaanvragen gekregen van basisscholen met leerlingen die in armoede leven. De organisatie verwacht dat dit aantal verder zal stijgen.

"We weten dat kinderen die opgroeien in armoede het minder goed doen op school. Niet omdat ze minder intelligent zijn, maar omdat er geldzorgen en stress zijn in het gezin", vertelt Spekman.

Het Jeugdeducatiefonds is geschrokken van de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) dat volgend jaar 7,1 procent van alle kinderen in Nederland in armoede leeft. "Deze nieuwste cijfers laten zien dat de kansenongelijkheid onder kinderen alleen maar groter wordt. Daar maak ik mij grote zorgen over", zegt Spekman.