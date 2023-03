Drietal opgepakt om verduistering, oplichting en witwassen van coronadonaties

Delen via E-mail

De politie heeft dinsdag drie mensen aangehouden omdat ze tijdens de coronacrisis donateurs zouden hebben opgelicht. Het gaat om een 58-jarige man, zijn 55-jarige echtgenote en zijn 30-jarige dochter. Het drietal uit Alphen aan den Rijn wordt verdacht van verduistering, oplichting en witwassen.

Maar in plaats daarvan werd het geld dat donateurs aan de stichting hebben geschonken door hen gebruikt voor privé-uitgaven, stelt het OM. De vrouw van de man wordt verdacht van betrokkenheid hierbij.

De oprichters beloofden onder meer een rapport over "schokkende verhalen bij de politie". Dat rapport kwam er nooit. Op andere rapporten, die mensen tegen betaling konden lezen, werd veel kritiek geuit door wetenschappers. Er zouden alleen maar aannames in staan.

BOPC 2020 kwam al eerder in opspraak, omdat de man onterecht een doctorandustitel gebruikte. Dat is strafbaar in ons land.