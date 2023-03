Weerbericht: 's Ochtends code geel vanwege gladde wegen

Donderdag begint op de meeste plaatsen droog. Het blijft bijna overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 5 graden. In de loop van de middag valt hier en daar een bui, van natte sneeuw tot regen. In de ochtend geldt in het hele land code geel vanwege de gladheid.

In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten, en in het midden en noorden van het land door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om op de weg hun rijstijl aan te passen als dat nodig is. Halverwege de ochtend verdwijnt de gladheid weer, de waarschuwing geldt tot 9.00 uur.

's Morgens kan in het zuiden nog wat natte sneeuw vallen, maar al snel wordt het overal droog. In de loop van de middag volgt vanuit het zuidwesten regen en in het noorden en oosten 's avonds mogelijk natte sneeuw.

In de avond en in de nacht naar vrijdag kan in het noorden enkele centimeters sneeuw blijven liggen. Daar ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vrijdag valt eerst regen en is het vrij zacht. In de avond draait de wind en kan de neerslag overgaan in sneeuw.

Ook vrijdag geldt in delen van het land code geel. Vrijdag is er in het noorden kans op gladheid door (natte) sneeuw en in de loop van de dag neemt ook in het midden en westen de kans op gladheid door (natte) sneeuw toe. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden.