Toezichthouder wil strengere beveiligingsmaatregelen voor zwaarste criminelen

Voor een kleine groep verdachten en criminelen die vastzitten, zijn extra beveiligingsmaatregelen nodig. Alleen dan kan voorkomen worden dat zij vanuit de cel hun criminele activiteiten voortzetten. Dat staat in een donderdag gepubliceerd advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Die maatregelen moeten onder meer zoveel mogelijk zijn afgestemd op het gedrag en de risico's van individuele gedetineerden.

"Verharding van criminaliteit vormt een actueel probleem voor de samenleving", staat in het advies. "Ook in het gevangeniswezen is sprake van een kleine groep waar een grote dreiging van uitgaat, bijvoorbeeld vanwege het risico op ondermijning van de rechtsstaat of bedreiging van personen."

Het is noodzakelijk om gedetineerden van wie een groot gevaar uitgaat, extra te beveiligen, aldus de RSJ. "Omdat zwaardere beveiliging altijd leidt tot verdere inperking van rechten of vrijheden, is aandacht nodig voor de bejegening en rechtspositie van deze gedetineerden."

Bewegingsvrijheid moet gewaarborgd blijven

De RSJ adviseert onder meer de bewegingsvrijheid en persoonlijke levenssfeer van gedetineerden te waarborgen, omdat zware beveiligingsregimes grote impact daarop hebben. "Zware beperking van de bewegingsvrijheid en van contact met de buitenwereld kan leiden tot een grote mate van sociaal isolement. De negatieve effecten hiervan moeten zoveel mogelijk worden voorkomen."

Onder anderen Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi zit in het voor Nederland strengst mogelijke regime in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught. Zijn advocaat Inez Weski heeft meerdere klachten ingediend en zaken aangespannen tegen onder meer de ebi vanwege de strenge maatregelen.