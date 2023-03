Vier nieuwe arrestaties in verband met ontvoering vijftienjarige jongen Amsterdam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie heeft woensdag vier verdachten opgepakt in het onderzoek naar de ontvoering van een vijftienjarige jongen. Hij werd op 10 januari ontvoerd in Amsterdam. Eerder werden al drie anderen opgepakt.

De jongen werd de bewuste dinsdagochtend in de Tweede Jan Steenstraat van straat getrokken en in een witte bestelbus gezet. Ongeveer drie kwartier later wisten agenten hem te bevrijden op de A27.