Schippers watertaxi en rondvaartboot vervolgd vanwege aanvaring in Rotterdam

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Openbaar Ministerie gaat de schippers van de watertaxi en de rondvaart die vorig jaar met elkaar in botsing kwamen in Rotterdam vervolgen. Het OM verdenkt beide mannen van het veroorzaken van een levensgevaarlijke situatie.

De botsing vond plaats op 21 juli 2022, bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De watertaxi en rondvaartboot kwamen vlak onder de brug met elkaar in aanvaring. De watertaxi voer in een schuine lijn onder de brug door en kwam zo voor de boeg van de veel grotere rondvaartboot.