Kans op gladheid door sneeuwval in acht provincies vanaf vanavond

In een groot deel van het land is van woensdagavond tot donderdagochtend code geel van kracht. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel moeten rekening houden met gladheid door sneeuwval.

In Limburg en Noord-Brabant geldt de waarschuwing van 20.00 tot 4.00 uur. Overigens is code geel in die provincies nu ook nog van kracht, tot 16.00 uur. Eerder was daar nog sprake van code oranje.