Eerste ongevallen door gladheid, meerdere spitsstroken dicht

Als gevolg van de gladheid in het hele land hebben zich woensdag om 7.00 uur al enkele ongelukken voorgedaan op de Nederlandse wegen. Diverse spitsstroken zijn afgesloten vanwege dichte mist of een glad wegdek, meldt Rijkswaterstaat.

Sinds 6.00 uur zijn op knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag meerdere verbindingswegen gesloten vanwege ongevallen. Op de A32 tussen Meppel en Heerenveen is de hele linkerrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Verkeersdeelnemers moeten rekening houden met vertragingen.

Ook dichte mist zorgt op sommige snelwegen voor files. Dat is onder meer het geval op de A2. Zowel tussen Maastricht en Eindhoven als tussen Den Bosch en Utrecht zijn op meerdere plekken files ontstaan.

Op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam is de spitsstrook op twee plekken gesloten. Dat is het geval tussen Hoevelaken en Barneveld, en tussen Hilversum-Noord en Naarden. Op andere plekken op de A1 rijdt het verkeer daarom langzaam. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is de spitsstrook dicht tussen Ede en Veenendaal-West, op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Beekbergen en Waterberg.

1:24 Afspelen knop Dit moet je (juist niet) doen als je in dichte mist rijdt

Code oranje in het zuiden, code geel in de rest van het land

Rijkswaterstaat waarschuwt voor bevriezing van natte weggedeelten in het hele land. In het zuiden komt daar een waarschuwing voor sneeuwval bij. Dat zorgt voor gevaarlijke rij-omstandigheden in Noord-Brabant en Limburg. In die twee provincies geldt daarom tot het middaguur code oranje. In de rest van het land geldt tot zeker 9.00 uur code geel.

Volgens Weeronline sneeuwt het woensdagochtend langdurig in het zuiden van het land. De meeste sneeuw, zo'n twee tot zes centimeter, zal naar verwachting vallen in het zuidoosten van Noord-Brabant en Limburg. In de Limburgse heuvels kan zelfs vijf tot 10 centimeter sneeuw vallen. Ook in een strook van Zeeland naar Gelderland kan het volgens Weeronline tijdelijk wit worden.

