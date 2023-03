Weerbericht: 's ochtends code oranje in zuidoosten en geel in rest van het land

In de ochtend geldt code oranje in Limburg en Noord-Brabant voor gladheid door hevige sneeuwval. In de rest van het land is code geel van kracht, meldt het KNMI. De temperaturen liggen rond het vriespunt.

In Limburg en Noord-Brabant blijft het in de ochtend stevig sneeuwen, er kan zo'n 5 tot zelfs 10 centimeter (natte) sneeuw vallen. Daardoor is er grote kans op gladheid, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt tot zeker 12.00 uur.

Ook in de rest van het land kan het tot halverwege de ochtend plaatselijk glad zijn. Code geel zal naar verwachting tot 9.00 uur van kracht zijn.

Na een enkele hagel- of sneeuwbui in de nacht, blijft het overdag in de rest van het land droog. In het noorden zal ook de zon zich hier en daar laten zien. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten.

Later op de dag trekt de sneeuw weg en breekt op meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 4 graden. In de avond kan het op meer plaatsen gaan sneeuwen en is er opnieuw kans op gladheid doordat natte wegen bevriezen.

