Caroline van der Plas (BBB) zal zaterdag niet aanwezig zijn bij het boerenprotest in Den Haag. "Er zijn een aantal dingen gebeurd in de afgelopen week waardoor ik mij niet veilig genoeg voel om bij zo'n massale publieksbijeenkomst op een podium te gaan staan", aldus de politicus.

"Daarna was het rustiger maar in de afgelopen week werd het weer onrustig", zegt Van der Plas bij Vandaag Inside. "Er zijn mensen zodanig boos op mij, zó overtuigd dat ik het kwaad ben, dat iemand kan besluiten om iets te gaan doen. Dat risico wil ik niet lopen."

Boerenactieclubs demonstreren dit weekeinde tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Enkele politici zullen aanwezig zijn bij het protest en zullen de actievoerders ook toespreken. Van der Plas had dat ook graag gedaan. "Er zou voor beveiliging gezorgd worden, maar dat geeft alsnog een heel onveilig gevoel. Ik wil graag nog een tijdje mee."

Steeds meer politici spreken zich uit tegen het onveilige klimaat voor mensen die zich in het publieke debat mengen. Vorig jaar stapte een recordaantal politici naar de politie vanwege bedreigingen. Afgelopen zomer moesten de stikstofspecialisten van VVD en D66 besluiten niet naar een groot boerenprotest in Stroe te gaan omdat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden volgens veiligheidscoördinator NCTV.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wilde eigenlijk met 5.000 trekkers naar Den Haag komen. Toen de gemeente Den Haag liet weten dat ze dat niet zag zitten, bracht de groep dat aantal terug naar 500. Vervolgens wilde FDF 120 tractoren in het Zuiderpark zetten als afbakening van het demonstratieterrein, maar ook dat wil de gemeente niet.

"De ervaringen met boerenprotesten waarbij zwaar materieel is ingezet zijn slecht", schrijft de gemeente in de brief aan FDF. "Deze acties hebben geleid tot ernstige verkeershinder, onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade."