Woensdagochtend code oranje in Limburg en Noord-Brabant vanwege gladheid

In de provincies Limburg en Noord-Brabant is woensdag code oranje van kracht vanwege gladheid. De waarschuwing geldt vanaf 4.00 uur in Limburg en vanaf 6.00 uur in Noord-Brabant. Ook de rest van het land moet rekening houden met gladheid door sneeuw.

Het KNMI verwacht dat het aan het einde van de nacht flink gaat sneeuwen in het zuiden en zuidoosten. Plaatselijk kan meer dan 5 centimeter sneeuw vallen. In de Limburgse heuvels kan de sneeuwlaag een hoogte van 10 centimeter bereiken.

Het weerinstituut geeft code oranje uit als "er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast". Die overlast kan ook heel lokaal zijn.