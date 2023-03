Ook vanavond en morgen nog natte sneeuw, KNMI waarschuwt voor gladheid

In grote delen van Nederland vielen dinsdag grote vlokken sneeuw, hoewel die bijna nergens bleven liggen. Ook dinsdagavond en woensdagochtend valt er nog winterse neerslag, verwacht Weerplaza. Het KNMI waarschuwt in bijna heel het land voor gladheid.

Dinsdagochtend en -middag bracht een neerslaggebied een mix van regen en sneeuw met zich mee. "We zien momenteel dat de natte sneeuw die valt niet of nauwelijks blijft liggen", zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza.

In het zuidoosten van het land kan ook dinsdagavond nog wat winterse neerslag vallen. Of dat ook zorgt voor winterse landschappen of dat het bij natte sneeuw blijft, is nog onduidelijk. Als de sneeuw al blijft liggen, dan zal die vooral grasvelden, geparkeerde auto's of tuinmeubilair van een wit laagje voorzien.

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het vriezen, waardoor er kans is op gladheid. Het KNMI heeft daarom vanaf 22.00 uur code geel uitgegeven in alle provincies behalve Zeeland. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 9.00 uur.

Woensdagochtend kan het in het zuiden van het land opnieuw sneeuwen. Ook die sneeuw blijft niet of nauwelijks liggen, zegt Knol. In het zuidoosten van Noord-Brabant, aan de grens met Limburg, blijft misschien 1 tot 2 centimeter sneeuw liggen. In de heuvels van Limburg kan dat oplopen tot 5 centimeter.