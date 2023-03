Boeren mogen zaterdag niet met trekker naar Den Haag, klimaatprotest mag niet op A12

De gemeente Den Haag heeft laten weten dat de boerendemonstratie van aanstaande zaterdag mag doorgaan, maar met maximaal twee 'symbolische' trekkers. Ook de geplande demonstratie van klimaatactivisten mag doorgaan, maar niet op de A12/Utrechtsebaan.

Zowel de boeren als de klimaatactivisten hebben aangekondigd dat ze zaterdag gaan demonstreren in Den Haag. De gemeente heeft beide groepen vandaag laten weten dat er voorwaarden zijn verbonden aan de demonstraties.

Zo mogen boeren hun voertuigen niet gebruiken om naar de demonstratie te reizen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wilde eigenlijk met 5.000 trekkers naar Den Haag komen. Toen de gemeente Den Haag liet weten dat ze dat niet zag zitten, bracht de groep dat aantal terug naar 500. Vervolgens wilde FDF 120 tractoren in het Zuiderpark zetten als afbakening van het demonstratieterrein, maar ook dat wil de gemeente niet.

"De ervaringen met boerenprotesten waarbij zwaar materieel is ingezet zijn slecht", schrijft de gemeente in de brief aan FDF. "Deze acties hebben geleid tot ernstige verkeershinder, onveilige verkeerssituaties, wanordelijkheden en schade."

Er mogen maximaal 25.000 mensen meedoen aan het protest, dat tussen 12.00 en 16.00 uur moet plaatsvinden. Naast het podium mogen twee trekkers staan. Deze mogen alleen met begeleiding door Den Haag rijden en moeten in overleg met de politie ergens worden neergezet.

FDF roept boeren op met auto of bus te komen

FDF heeft inmiddels laten weten dat het zich "waarschijnlijk wel gaat houden" aan de eis van de gemeente. "Anders gaat de politiek ons demoniseren", zegt voorzitter Mark van den Oever. Hij noemt de beperking "best wel frappant", maar zegt de uitkomst wel te hebben verwacht.

De boerenactiegroep zegt dat ze niet van plan is het besluit aan te vechten. Van den Oever roept demonstranten op met de auto of bus naar het protest te komen. In groepen van de chatapp Telegram hebben demonstranten het over het regelen van bussen.

0:45 Afspelen knop Bekijk hoe tientallen boeren met trekkers op weg zijn naar Den Haag

Klimaatactivisten moeten naar andere locatie

Ook de klimaatactivisten moeten hun demonstratie aanpassen. Hun plan was om de A12/Utrechtsebaan opnieuw te blokkeren, maar nu voor onbepaalde tijd. Actiegroep Extinction Rebellion weigert de gemeente meer informatie te geven.

De gemeente wijst er nu op dat de actie de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Het symbolische belang van de demonstratie weegt volgens haar ook niet op tegen de hinder voor politie en andere hulpdiensten.

Den Haag is ook kritisch over de vorm van het protest. Daarbij sturen de activisten volgens de gemeente doelbewust aan "op massale aanhoudingen waartegen men zich verzet". Dat vindt de gemeente "niet acceptabel". Ze heeft wel geprobeerd met de klimaatactivisten te praten over een andere actie, bijvoorbeeld een demonstratieve optocht. Maar de demonstranten hadden volgens de gemeente "geen enkele bereidheid" daartoe.

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten dat de demonstratie wel mag doorgaan, maar ergens anders moet plaatsvinden. De klimaatactivisten mogen nu tussen 12.00 en 18.00 uur protesteren op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.