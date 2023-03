OM verrast dat verdachte van online misbruik van 47 meisjes op vrije voeten komt

Het Openbaar Ministerie (OM) is verrast dat een verdachte van online misbruik zijn zaak in vrijheid mag afwachten. De 32-jarige man uit Zwolle zou 47 meisjes ertoe hebben aangezet seksueel getinte filmpjes van zichzelf te maken en op te sturen.

De Zwollenaar werd in november opgepakt, nadat er aangifte tegen hem was gedaan. De politie ontdekte vervolgens dat hij tientallen meisjes in de leeftijd van tien tot zestien jaar online had misbruikt.