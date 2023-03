Geneesmiddelenbureau klaagt bij EU over gepland erotisch centrum Amsterdam

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA is furieus over plannen van de gemeente Amsterdam voor een nieuw erotisch centrum. Twee van de drie locaties die voor het centrum in beeld zijn, liggen vrijwel naast het hoofdkantoor van het EMA. De toezichthouder is daarom naar de Europese Commissie gestapt.

Volgens het EMA komt de veilige werkomgeving van medewerkers in gevaar door het centrum. "Het bureau voert op het hoogste gepaste politieke en diplomatieke niveau actie, in samenspraak met de Europese Commissie, om een veilige werkomgeving voor medewerkers en deskundigen te verzekeren", laat een woordvoerder van het EMA weten.

Het EMA zegt dat het via de media over de plannen heeft gehoord. De gemeente Amsterdam zou de toezichthouder niet op de hoogte hebben gebracht.

"Het EMA had verwacht geraadpleegd te worden tijdens het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie. De verandering voor de Wallen is ingegeven door zorgen over overlast, drugshandel, dronkenschap en wangedrag. Als het erotisch centrum bij het gebouw van het EMA wordt gevestigd, brengt dit waarschijnlijk dezelfde negatieve gevolgen met zich mee voor de omgeving."

'Werk EMA moet niet in gevaar komen door angst van medewerkers en deskundigen'

De organisatie verhuisde in 2020 van Londen naar Amsterdam na de Brexit. "Veiligheid was een belangrijke voorwaarde voor de keuze van een nieuwe EMA-locatie", benadrukt het EMA. "Negentien lidstaten kwamen met een voorstel en moesten aantonen hoe ze voldoen aan de eisen van het bureau."

De Europese toezichthouder zegt dat het een overeenkomst met de Nederlandse overheid heeft. Daarin staat dat Nederland de veiligheid en rust van het EMA-terrein moet verzekeren en verstoringen in de directe omgeving moet voorkomen.