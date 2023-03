Man die 'grapt' over bom en drugs aangehouden op vliegveld Bonaire

Een 35-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op Bonaire International Airport. De Nederlander zei bij de securitycheck dat hij een bom en drugs bij zich had.

Nadat hij was aangehouden door de Koninklijke Marechaussee, zei de man dat het maar een grapje was. "We hebben een zerotolerancebeleid als het gaat om dit soort situaties", zegt een woordvoerder van de marechaussee. "Als je dreigt met een bom word je aangehouden." De marechaussee onderzoekt de zaak.

De verdachte, die onderweg was naar Schiphol, zit nog vast. "Het Openbaar Ministerie bepaalt wat er met de man gaat gebeuren", legt de woordvoerder uit. Het is niet duidelijk of de Nederlander dronken was en of hij met andere personen reisde.

Volgens de marechaussee komt het vaker voor dat mensen dit soort 'grapjes' maken. "Maar gelukkig niet te vaak. Het moet heel duidelijk zijn dat dit soort opmerkingen op luchthavens nooit worden gewaardeerd."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.