Ontvoering vijftienjarige jongen in Amsterdam draait om verdwenen geldbedrag

Een gestolen geldbedrag van mogelijk honderdduizenden euro's was begin dit jaar de aanleiding voor de ontvoering van een vijftienjarige jongen in Amsterdam. Dat schrijft Het Parool op basis van betrouwbare bronnen. Het slachtoffer wordt ervan verdacht dat hij een rol heeft gespeeld bij de diefstal.

De jongen is een van de vier tieners die zich in december in een woning aan het Amsterdamse Minervaplein bevinden als die wordt overvallen, schrijft de krant.

In een politiebericht over de overval staat dat de jongeren worden bedreigd met een vuurwapen, worden geslagen en tegen hun wil worden vastgehouden. De daders gaan er met een buit van mogelijk tonnen aan cashgeld vandoor.

De eigenaresse van de woning verdenkt de vijftienjarige jongen van een dubbelrol. Hij zou de daders hebben verteld over het geld dat er te halen viel.

Een maand later benaderen agenten met getrokken wapens een witte bestelbus op de A27. De vijftienjarige jongen is drie kwartier eerder in de Amsterdamse Tweede Jan Steenstraat ontvoerd en bevindt zich in de laadruimte het voertuig. Het slachtoffer wordt geboeid door de agenten uit de bus bevrijd. De politie spreekt van een uit de hand gelopen conflict.

Verdachte eerder in beeld in moordonderzoek

Achter het stuur van de bus zit de 29-jarige Victor K., melden betrouwbare bronnen aan NU.nl. De vechtsporter uit Almere is eerder verdachte geweest in het onderzoek naar de moord op Esther Paul in 2017, maar is al snel weer vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs.

Kort na de dood van voormalig Ajax-speler Jody Lukoki in 2022 wordt K. gehoord op verdenking van mishandeling van de voetballer. Het blijft bij dat verhoor. Van enig verband tussen het overlijden van Lukoki en de mishandeling is volgens de politie geen sprake.

Van een ontvoeringsplan zegt K. niets te hebben geweten. Hij laat NU.nl via zijn raadsman Vincent Poelmeijer weten dat hij de opdracht had gekregen om op de dag van de ontvoering een paar mensen van A naar B te brengen, zodat die hennep konden gaan knippen. Van wie deze opdracht kwam, wil K. niet zeggen.

Politie onderzoekt de witte bestelbus na de ontvoering. Foto: Caspar Huurdeman

Opdrachtgeefster zit in het buitenland

De twee mannen achter in de bestelbus zijn Diego S. en Eedward N. Naast hen zit het vijftienjarige slachtoffer. Getuigen zeggen dat de jongen met een hoop heisa de bus in is gesleurd, maar K. zegt dat hij hier niets van heeft meegekregen. Tijdens het rijden hoorde hij wel geluiden vanuit de laadruimte, maar die klonken eerder gemoedelijk, luidt zijn verklaring.

De advocaten van de 35-jarige S. uit Amsterdam en de 36-jarige N. uit Weesp willen desgevraagd niet dieper op de zaak ingaan.

Raadsman Gerald Roethof zegt dat zijn cliënt bij de politie heeft gezwegen en dat als S. gaat praten - "en dat zal hij gaan doen"- hij dat in de rechtbank zal doen.

N.'s advocaat Nihad El Farougui zegt haar woorden te bewaren voor de eerste inleidende zitting in april.