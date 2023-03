OM vervolgt monteur voor veroorzaken zware explosie in woning Oldenzaal

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 39-jarige Rotterdammer voor zijn betrokkenheid bij een zware explosie in een woning in Oldenzaal in april vorig jaar. Het zou gaan om een monteur die tijdens werkzaamheden een gasleiding raakte en daardoor de explosie veroorzaakte.

Bijna een jaar lang deed het OM samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Daarbij werd ook gekeken naar de rol van de Rotterdamse monteur die op dat moment in de straat aan het werk was. Het OM verdenkt hem van "schuld van de explosie met gevaar voor goederen en letsel tot gevolg", laat een OM-woordvoerder aan NU.nl weten.

VolgensRTV Oost gaat het om een zzp'er uit Rotterdam die bezig was met de aanleg van een laadpaal voor elektrische auto's. De OM-woordvoerder zegt geen uitspraken over het beroep van de verdachte te kunnen doen. De brandweer liet na de explosie weten dat een monteur een gasleiding had geraakt.

Tijdens de zware explosie in april 2022 waren vier van de vijf bewoners in de woning aanwezig. De moeder en dochter konden vrij snel onder het puin vandaan gehaald worden. De vader kon pas na een urenlange operatie bevrijd worden. Het vierde gezinslid, een zoon, raakte lichtgewond.

De 39-jarige monteur verschijnt binnenkort voor de rechter. Wanneer de eerste zitting is, is nog niet bekend.