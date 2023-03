Neerslag en ongelukken leiden tot drukste ochtendspits van 2023: 1.100 kilometer

Regen, sneeuw en veel ongelukken zorgden dinsdagochtend voor bijna 1.100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De ANWB sprak om 8.00 uur al over de drukste ochtendspits van 2023. Na 9.00 uur liep het aantal files snel terug.

"Overal waren de dagelijkse files langer dan gebruikelijk", laat een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl weten. "Sowieso is dinsdag al de drukste ochtend van de week, doordat veel mensen dan op kantoor werken. In combinatie met regen en een paar ongelukken op belangrijke doorstroompunten leidt dat tot deze aantallen." Ook natte sneeuw en de stakingen in het openbaar vervoer lijken een rol te spelen.

De grootste problemen deden zich voor rond Utrecht en op de grote snelwegen in Zuid-Holland en Brabant. Zo stond het op de A4 van Den Haag naar Amsterdam al vanaf 6.00 uur vast rond Leiden.

Er waren onder meer ongelukken op de A28 richting Utrecht bij Den Dolder en op de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A2 richting Maastricht stond bij Urmond een vrachtwagen in brand.

Drukste ochtendspitsen waren afgelopen jaren korter

Hoewel het jaar nog maar net is begonnen, is deze ochtendspits al drukker dan de recordspitsen van de afgelopen jaren. Het record van 2020 werd in november van dat jaar gevestigd, toen er 940 kilometer file op de Nederlandse wegen stond.

Ook in 2022 deed de drukste ochtendspits zich pas in november voor. Ook toen leidden regen en ongelukken tot een record: zo'n 940 kilometer file. Het is volgens de ANWB opvallend dat zo'n drukke spits zich dit jaar al in maart voordoet.

