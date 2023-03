Weerbericht: Regen gaat gedurende de dag plaatsmaken voor (natte) sneeuw

Dinsdag begint de dag met veel regen. Gedurende de dag daalt het kwik en dan zal de regen veranderen in (natte) sneeuw. In het zuiden kan dat leiden tot een dun sneeuwdek.

De dag begint regenachtig. Alleen in het noorden is lokaal kans dat de zon even doorbreekt. Het wordt 3 tot 5 graden, maar de temperatuur zal gedurende de dag dalen en daarmee neemt de kans op sneeuw toe.

In het zuiden kan het 's avonds voor langere tijd sneeuwen. De kans dat sneeuw daadwerkelijk blijft liggen is in Limburg en het oosten van Noord-Brabant het grootst. Op andere plekken in het land zal het vooral om natte sneeuw gaan.