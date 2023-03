Geen hoger beroep meer voor Groningers met aardbevingsschade

Groningers die met aardbevingsschade naar de rechter zijn gestapt, worden in principe niet meer belast met een hoger beroep. Dat moet ervoor zorgen dat de overheid minder lang tegenover Groningers staat. Dit is de eerste maatregel die voortvloeit uit het snoeiharde rapport over de gaswinning in Groningen.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gaat over het afhandelen van de aardbevingsschade. In sommige zaken ging het IMG in hoger beroep, waardoor bewoners die al door de 'gewone' rechtbank in gelijk waren gesteld nóg langer in financiële onzekerheid zaten.

Als Groningers "schade hebben, in bezwaar zijn gegaan en ook nog een rechtszaak hebben gevoerd én gewonnen - dan vind ik niet dat een overheid nog eens in hoger beroep moet", schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief op Twitter.

In plaats daarvan gaat het IMG de rechter vragen om een zogenoemde 'prejudiciële uitspraak'. Met zo'n prejudiciële uitspraak geeft de rechter uitleg over de geldende regels.

Groningers hoeven schadevergoeding niet meer terug te betalen

Maar deze uitleg heeft geen financiële gevolgen voor de Groningers. Als deze hogere rechter zegt dat ze volgens de regels toch geen recht hebben op een schadevergoeding, hoeven ze het uitgekeerde bedrag niet alsnog terug te betalen. Als zo'n uitspraak niet mogelijk is, kan het IMG alsnog in beroep.

Voor de acht bekende schrijnende gevallen waarin het IMG al in hoger beroep is gegaan, hoeven bewoners de schadevergoeding die zij al hebben ontvangen niet terug te betalen. Ook niet als het IMG gelijk krijgt in het hoger beroep.