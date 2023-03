Baby die uit raam in Den Haag viel overleden, moeder verdacht van doodslag

Delen via E-mail

De paar weken oude baby die op 24 februari uit een raam viel in Den Haag, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. De moeder wordt nu verdacht van doodslag van het kindje.

De baby viel rond 10.00 uur uit een raam van een woning aan de Jacob Catsstraat in Den Haag. Op beelden is te zien dat het om een gebouw met meerdere verdiepingen gaat. Volgens Omroep West zit daar het Leger des Heils. De organisatie zei tegen het nieuwsmedium "enorm geschrokken" te zijn.

Het kindje werd met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Maandag overleed hij aan zijn verwondingen.

Vlak na het incident werd de 32-jarige moeder van het jongetje aangehouden. De vrouw was als enige in de woning. Zij werd verdacht van poging tot doodslag. Het OM meldt nu dat de verdenking is aangepast naar doodslag. Er wordt nog onderzocht hoe het kindje uit het raam kon vallen.