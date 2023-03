Aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast door nareizigers naar Zevenaar te sturen

Alle mensen die naar Nederland zijn gekomen omdat hun familielid een verblijfsvergunning heeft gekregen, moeten zich vanaf maandag melden in het Gelderse Zevenaar. De maatregel moet het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten.

Het is eigenlijk de bedoeling dat de gemeente Noordoostpolder een centrum voor nareizigers inricht. Daar kunnen de gezinsleden blijven tot ze een plek hebben gevonden om te wonen. Maar daar is nog steeds geen geschikte locatie voor gevonden.

De nareizigers worden tijdens de asielprocedure opgevangen in drie hotels in de stad. Daarna worden ze naar een andere asielopvang of naar familieleden gestuurd. Het gaat om zo'n twee- tot driehonderd nareizigers per week.