Rest van de dag minder treinen rond Amsterdam en Schiphol door defecte sporen

De treinproblemen rond Amsterdam en Schiphol duren de rest van de dag. Mensen die van de hoofdstad of de luchthaven naar Amersfoort, Haarlem, Leiden, Lelystad of Utrecht willen reizen, hebben daar last van.

Door defecte sporen in de buurt van de stations Amsterdam Zuid, Amsterdam Centraal en Haarlem rijden sinds maandagochtend minder treinen. ProRail gaat ze in de nacht van maandag op dinsdag herstellen.

Bij Amsterdam Centraal is een wisselstoring als gevolg van een kapot puntstuk in een wissel de boosdoener. Bij Amsterdam Zuid en bij Haarlem gaat het om een spoorstaafbreuk.

Vanwege de problemen rijden er minder treinen tussen Schiphol en Amersfoort, Schiphol en Lelystad en Schiphol en Utrecht. Later op maandag is er volgens de NS ook hinder op het traject Amsterdam-Haarlem-Leiden. Treinreizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner te gebruiken.