Vermeende drugsbaron Piet S. ontkent: 'Was scheidsrechter van de onderwereld'

Piet S. heeft de verdenking dat hij bij grootschalige drugshandel betrokken is geweest maandag tegengesproken. In de rechtbank Den Haag omschreef hij zichzelf als een bemiddelaar die conflicten tussen criminele groeperingen oploste.

Het Openbaar Ministerie (OM) koppelt S. aan meerdere partijen van duizenden kilo's cocaïne, maar de 67-jarige Hagenaar zegt het criminele leven achter zich te hebben gelaten. "Vond het wel een beetje genoeg in de gevangenis."

De verdachte vertelde de rechtbank dat hij vroeger in de hasj zat. De drugs haalde S. uit Libanon of Marokko en vervoerde hij naar Nederland. Maar bij cocaïne is hij naar eigen zeggen altijd weggebleven, al heeft justitie hem er al wel eerder mee in verband gebracht.

Ook nu kloppen de beschuldigingen volgens S. niet. De enige rol die hij nog in het criminele milieu vervulde, was die van bemiddelaar. Hij noemt zichzelf "een soort scheidsrechter". Doordat S. jarenlang had meegelopen in de onderwereld had hij een reputatie die hem goed van pas kwam.

"Ik denk dat ik een goede naam had. Als je correct bent, krijg je die vanzelf. Dat heeft ook met betrouwbaarheid te maken." Zo kwam hij tussenbeide als er ruzie was over "een betaling die niet goed liep". Voor dat bemiddelen kreeg hij cash. Soms ontving S. bedragen van wel 50.000 euro.

Maar volgens justitie was de handel in cocaïne, heroïne en synthetische drugs wel degelijk zijn bron van inkomen. Hij is "een door de wol geverfde crimineel", stelt het OM. Justitie zegt dankzij het kraken van aanbieder van versleutelde communicatie EncroChat veel bewijs in handen te hebben.