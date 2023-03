OM wil Amerikaanse DNA-databanken gebruiken om cold cases op te lossen

Het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) willen Amerikaanse DNA-databanken gaan gebruiken om ernstige misdrijven op te lossen. In de VS heeft deze opsporingsmethode al tot een doorbraak in zo'n 550 cold cases geleid. De rechter moet nog bepalen of de methode ook hier gebruikt mag worden.

Het OM en het NFI willen de databanken FamilyTreeDNA en GEDmatch gebruiken in twee cold cases. Het gaat om zaken waarin DNA-materiaal beschikbaar is van een nog onbekende verdachte of een slachtoffer dat nog niet geïdentificeerd is. "Het zijn ernstige strafzaken met een verdenking van moord of doodslag, waarbij alles is geprobeerd om de misdrijven op te lossen", zegt het OM.

De DNA-databanken bevatten gegevens van miljoenen deelnemers. Mensen over de hele wereld kunnen hiervan gebruikmaken door hun wangslijm op te sturen. Zij kunnen in hun profielen vermelden of hun gegevens voor strafrechtelijk onderzoek gebruikt mogen worden. Deelnemers die daar geen toestemming voor hebben gegeven, worden buiten de proef gehouden.

Met behulp van de DNA-databanken kunnen mensen op zoek gaan naar hun (overleden) familieleden. Doordat de voorouders van veel Amerikanen uit Europa kwamen, kunnen ook in Nederlandse strafzaken verre verwanten van onbekende verdachten of slachtoffers via de Amerikaanse databanken gevonden worden. "Bovendien maken steeds meer Nederlanders voor stamboomonderzoek gebruik van dit soort DNA-databanken", stelt het OM.

Deze opsporingsmethode wordt niet alleen in de Verenigde Staten gebruikt. Volgens het OM zijn hiermee ook in Europese landen als Zweden en Noorwegen moordzaken opgelost.