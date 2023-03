Weerbericht: Veel bewolking en kans op natte sneeuw

De bewolking heeft maandag de overhand. Daar zullen enkele buien uit vallen. Vooral in het noordoosten kan er maandagochtend hagel of natte sneeuw vallen. De temperaturen stijgen in de loop van de dag naar ongeveer 6 graden.

De kans dat de sneeuw blijft liggen is nog klein. Wel kan er lokaal mist voorkomen. Door de bewolking is de kans op gladheid klein.

In de middag is hier en daar een zonnetje te zien. Er staat een zwakke tot matige wind. In het midden en zuiden van het land kan een regenbui vallen. 's Avonds trekken de regenbuien over het hele land. De wind is dan sterker dan 's middags, tot matig boven land en krachtig aan zee.

In de nacht van maandag op dinsdag regent het vooral in Zuid-Nederland. De temperatuur zakt tot ongeveer 3 graden.

Dinsdag trekt er een lagedrukgebied ten noorden langs ons land. In de ochtend brengt dat natte sneeuw met zich mee. In de middag is er nog steeds kans op natte sneeuw, maar breekt ook de zon door. Als er iets van sneeuw blijft liggen deze week, dan zal dat waarschijnlijk dinsdagavond zijn.

