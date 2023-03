Drie politieagenten mishandeld na wedstrijd Volendam-Emmen

Drie agenten zijn zaterdagavond in Volendam mishandeld na de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Volendam en FC Emmen. Het gebeurde in de omgeving van het stadion waar na de wedstrijd ongeregeldheden waren. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door de NOS.

Naar aanleiding van de ongeregeldheden is een 33-jarige man uit Emmen aangehouden. Dat gebeurde in Zwolle. De politie was zaterdagavond vooral druk om de rust terug te laten keren. Daarbij werden supporters naar de bussen begeleid. Nadat dat was gelukt, werd de man aangehouden in Zwolle.