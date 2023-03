Weerbericht: Veel bewolking en vooral in de middag kans op winterse buien

Zondag is het opnieuw een bewolkte dag. Er is kans op buien. Later op de dag kunnen de buien winters zijn met hagel en natte sneeuw. Het wordt 6 graden.

We hebben zondagochtend te maken met enkele regenbuien die over het land trekken. In het noordoosten kan het soms ook hagelen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.

In de middag kan in het noorden en oosten ook wat natte sneeuw naar beneden dwarrelen. Tussen de buien door breekt soms de zon door, maar op veel zonneschijn hoeven we vandaag niet te rekenen. De temperatuur loopt op naar maximaal 6 graden. Vooral tijdens buien zal het kouder aanvoelen.

Ook in de avond blijft het bewolkt en vooral in het zuiden van het land vallen buien. In het noorden is het over het algemeen droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Door bevriezing van natte wegdelen en door winterse neerslag kan het lokaal glad worden.

