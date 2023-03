Koude wind zorgt komende week mogelijk voor winterse buien en sneeuw

Arctische lucht vanaf de Noordelijke IJszee kan de komende week voor lage temperaturen en winterse buien zorgen. Het gaat vooral om vluchtige sneeuwvlokken en natte sneeuw.

"De arctische lucht verdwijnt vanaf dinsdagavond of woensdag uit onze regio", zegt Weerplaza. "Maar de luchtsoort blijft behoorlijk koud. Zolang de hoogtestroming uit het noorden of noordwesten waait, blijven er winterse buien aangevoerd worden."

De temperaturen zullen vanaf zondag dalen, meldt Weeronline. "Overdag is het namelijk een graad of 6. Verspreid over het land kunnen enkele buien voorkomen en gaandeweg de dag is er ook kans op wat korrelhagel of een vlok natte sneeuw."

Deze temperaturen en het wisselvallige weer houden de dagen daarna aan, verwacht Weeronline. "Dagelijks doen buien of neerslaggebieden ons land aan. Hierbij neemt de kans op winterse neerslag met de dag toe."

Verkeer moet rekening houden met gladheid

Maandag bestaat de neerslag nog voornamelijk uit regen of natte sneeuw. "Vanaf dinsdag nemen de sneeuwkansen toe en is het niet uitgesloten dat het op sommige plekken in ons land wit wordt. Vooral in de nachtelijke uren is de kans op een sneeuwlaagje aanwezig", zegt Weeronline.

Het verkeer moet zeker in de ochtenduren rekening houden met gladheid doordat natte weggedeelten bevriezen. De kans op een sneeuwdek van een paar centimeter is volgens Weeronline het grootst in Midden-Nederland: zo'n 40 procent.

Het winterweer is overigens niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Winterse buien en vorst komen wel vaker voor in de maand maart. Vorig jaar had Nederland eind maart zelfs nog te maken met flinke winterse buien.

