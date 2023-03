Jongvolwassenen kunnen vandaag zonder afspraak een prik tegen HPV halen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het is zaterdag HPV Awareness Day. Daarom kunnen jongvolwassenen vandaag zonder afspraak een prik tegen het humaan papillomavirus halen bij de GGD. HPV kan zes soorten kanker veroorzaken, waaronder baarmoederhalskanker, peniskanker en keelkanker.

Kinderen krijgen in het jaar dat ze tien jaar oud worden een uitnodiging voor de vaccinatie. Daarnaast wil het RIVM een inhaalslag maken. Daarom worden jongvolwassenen uitgenodigd als zij de prik eerder niet hebben laten zetten. Dit jaar krijgen in totaal 1,3 miljoen mensen in de leeftijd van 19 tot 27 jaar een uitnodiging.