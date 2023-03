Weerbericht: Een bewolkte dag met alleen in de middag af en toe wat zon

Zaterdag hebben we te maken met veel bewolking. In de ochtend kan er wat regen vallen, maar vanaf het middaguur wordt het droog. Het wordt 7 of 8 graden.

In de ochtenduren trekt een (licht) regengebied vanuit het noorden over het land. De (mot)regen trekt na de middag via het zuiden weg.

Het wordt op steeds meer plaatsen droog en de zon kan zich in de middag af en toe laten zien. De wind is matig en komt uit het noorden.

In de avond daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. In de kustprovincies kunnen enkele buien voorkomen.

