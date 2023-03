Nederlandse zakenman verdacht van witwassen geld maffiabaas Raffaele Imperiale

De Nederlandse zakenman Jeroen van der G. wordt ervan verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het witwassen van geld van maffiabaas Raffaele Imperiale. Van de G. zou met crimineel geld vastgoed hebben gekocht in Dubai.

De naam van Jeroen van der G. komt voor in een onderzoek van de Amerikaanse narcoticabrigade DEA. Die schrijven dat Van der G. crimineel geld witwast door vastgoed op te kopen in Dubai. Dat blijkt uit stukken ingezien door Follow The Money (FTM) en RTL Nieuws.

Het onderzoek van de DEA richt zich op een 'superkartel'. Die zou bestaan uit vermeende criminele kopstukken als Ridouan Taghi, Imperiale en de onlangs aangehouden Edin G. Laatstgenoemde werd overigens al weer vrij snel vrijgelaten en is sindsdien spoorloos.

In datzelfde onderzoek valt ook de naam van Van der G. die door de DEA wordt omschreven als "een persoon die onderdeel is van deze groep en betrokken is bij investeringen", aldus FTM en RTL Nieuws. Bronnen binnen de Nederlandse opsporing bevestigen dat Van der G. in beeld is als een persoon die geld witwast.

Van der G. heeft sinds 2004 een makelaarskantoor in Dubai: AA Properties. Als makelaar heeft hij enkel een bemiddelende rol tussen koper en verkoper. Dat zei de 41-jarige Van der G. in een reactie tegen FTM en RTL Nieuws. Een samenwerking met welke groep dan ook ontkent hij met kracht.