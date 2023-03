Politie kan nieuwe zaak waarin een kroongetuige beveiligd moet worden niet aan

De politie kan een nieuwe strafzaak waarin een kroongetuige moet worden beveiligd er niet bij hebben. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer vrijdag in het radioprogramma Sven op 1

"Daar kan ik heel duidelijk over zijn: dat kunnen we niet aan", antwoordt Huyzer op de vraag of de politie voldoende personeel heeft voor een nieuwe grote strafzaak.

Woensdag publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een snoeihard rapport over de beveiliging van personen rond Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. De OVV trekt harde conclusies over de beveiliging van B.'s broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

In dat onderzoek wordt ook ingegaan op de inzet van kroongetuigen en de risico's voor de mensen om hen heen. De OVV concludeert dat

Als de overheid ervoor kiest een kroongetuige te gebruiken, dan ontstaat "een bijzondere zorgplicht" voor "de personen die - ongewenst en buiten hun toedoen - gevaar lopen". Oftewel, dan moeten ook de personen om de kroongetuige heen beschermd worden.

Huyzer zegt hierop: "Wij kunnen op dit moment de bewaking en beveiliging van betrokken personen niet regelen of onvoldoende regelen." Een nieuwe strafzaak met een kroongetuige is volgens haar dan ook onwenselijk. "Het moet eerst op orde zijn."

Deze constatering is pijnlijk voor minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Zij wil juist de kroongetuigenregeling uitbreiden. De OVV heeft zich in het rapport ook kritisch uitgelaten over dit voornemen, omdat de minister niet goed voorbereid lijkt. Yesilgöz heeft los van een korte eerste reactie nog niet uitgebreid op het OVV-rapport gereageerd.