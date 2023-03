Slechtzienden blijven thuis door ov-staking: zorgen over actie op verkiezingsdag

Veel blinden en slechtzienden zijn hard getroffen door de recente ov-stakingen. Belangenorganisaties zien dat veel van hen het huis niet durven te verlaten omdat ze zonder het ov hun bestemming niet kunnen bereiken. En dat baart zorgen met het oog op 15 maart: de dag waarop er verkiezingen zijn én het ov platligt.

Ingrid den Hertog van het Bartiméus Fonds is bang dat veel blinden en slechtzienden straks niet kunnen stemmen. In Nederland zijn er in totaal zo'n 350.000 slechtzienden.

"De staking is heel zorgelijk, omdat zij hierdoor mogelijk niet bij stembureaus kunnen komen", zegt Den Hertog. "Of de mensen moeten een taxi nemen en veel eigen kosten maken." Vooral in niet-stedelijke gebieden kan de reistijd snel oplopen.

Ook Ton van Weerdenburg van de Nederlandse Oogvereniging is bezorgd. "Deze groep mensen kan niet met de fiets of de auto, terwijl alternatief openbaar vervoer zoals de regiotaxi niet altijd beschikbaar is."

Als gevolg daarvan moesten sommige blinden en slechtzienden de afgelopen stakingsdagen kilometers lopen. "Het levert gevaarlijke situaties op. Je kent de routes niet en moet misschien vaker oversteken dan je gewend bent. Een paar extra kilometers voelt voor een blinde aan als een heel eind", zegt Van Weerdenburg.

Ministerie bezorgd over aangekondigde staking

Den Hertog baalt ervan dat de ov-bedrijven een staking op 15 maart hebben aangekondigd. Op die dag kunnen Nederlanders naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. "Het kan eigenlijk gewoon niet. Je kan niet op zo'n belangrijke datum zo'n belangrijke functie neerleggen."

Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen vanwege de aangekondigde staking. "Tegelijkertijd respecteert het ministerie uiteraard het stakingsrecht. Het is aan de bonden om deze signalen en het belang van onbelemmerde verkiezingen mee te wegen."

Een woordvoerder van vakbond FNV zegt dat nog wordt overlegd over het doorgaan van de staking. "Maar we kunnen geen garantie geven over wat het gaat worden."

Blinden en slechtzienden kunnen in 95 gemeenten zelfstandig stemmen Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. Toch gaat het maar om ruim een kwart van het totale aantal gemeenten in Nederland (342).

Een behoorlijk deel van de 350.000 slechtzienden heeft baat bij extra hulp.

'Ze missen dingen en worden buitenspel gezet'

Vandaag staakt het openbaar vervoer ook. Dat gebeurt ook op 8, 10, 14, 20, 22, 24, 29 en 30 maart, en op drie dagen in april. Volgens zowel Den Hertog als Van Weerdenburg zal dat opnieuw een enorme impact hebben op het leven van blinden en slechtzienden. Zo kunnen veel van hen waarschijnlijk niet naar kantoor om te werken.

"Maar denk ook aan een afspraak met een cardioloog die al maandenlang gepland staat. Die komt ineens onder druk te staan. Of je moet misschien wel tientallen kilometers met een taxi", zegt Den Hertog. "We horen van mensen dat ze momenteel gewoon de deur niet uitgaan, omdat ze er niet zeker van zijn dat ze aankomen op hun bestemming", voegt Van Weerdenburg toe.

Hij benadrukt dat blinden en slechtzienden de stakingen wél ondersteunen. "We weten dat er een enorme werkdruk is in het ov en dat er te weinig salaris tegenover staat. Maar over de manier waarop men nu staakt twijfelen we. Is er echt geen andere, publieksvriendelijke actie? Je raakt nu reizigers van wie je afhankelijk bent."