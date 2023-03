OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes voor steken neef

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twee jaar cel geëist tegen Quincy Promes. De 31-jarige voetballer wordt verantwoordelijk gehouden voor het steken van zijn neef in juli 2020. Poging moord en poging doodslag kan niet worden bewezen, maar zware mishandeling wél.

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt volgens het OM overduidelijk dat Promes schuldig is. Zo heeft hij tegen familieleden gezegd dat hij zijn neef in zijn knie heeft gestoken en dat het slachtoffer "geluk heeft gehad".

Dat het OM alleen zware mishandeling bewezen acht, heeft te maken met de verwondingen van het slachtoffer. Het slachtoffer is in zijn knie gestoken en heeft een pees afgescheurd. De kans dat hij aan zijn verwondingen zou overlijden is niet groot. Daarom is er geen sprake van poging doodslag dan wel moord, zei de officier van justitie.