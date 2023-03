Quincy Promes in gesprekken over steekincident: 'Ik wou het in zijn nek doen'

Quincy Promes heeft in afgeluisterde gesprekken gezegd dat hij zijn neef eigenlijk in zijn nek had willen steken. De voetballer is geconfronteerd met die gesprekken, maar blijft ontkennen of beroept zich op zijn zwijgrecht.

De afgeluisterde gesprekken werden vrijdag voorgelezen in de rechtbank van Amsterdam. Daar dient de rechtszaak tegen de aanvaller van Spartak Moskou, die ervan wordt verdacht dat hij zijn neef in juli 2020 in zijn been heeft gestoken.

Dat gebeurde tijdens een familiefeest dat door de broer van de 31-jarige voetballer werd georganiseerd in Abcoude.

Aan het steekincident zou een langer sluimerende ruzie vooraf zijn gegaan. De neef werd ervan verdacht dat hij sieraden van de tante van Promes had gestolen. "Wie van haar pikt, maak ik af", zou de voetballer tegen zijn vader hebben gezegd.

Promes werd afgeluisterd in onderzoek naar drugshandel

De afgeluisterde gesprekken vonden plaats in de uren na de steekpartij. Promes werd afgeluisterd vanwege een ander onderzoek. De vijftigvoudig international van het Nederlands elftal werd namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Die verdenking staat los van deze zaak.

In verdere gesprekken met zijn vader zei Promes dat zijn neef geluk heeft gehad en dat hij een "soldaat" is. Hij zou tegen zijn tante hebben gezegd dat hij de familie-eer heeft gered: "Hij kreeg zijn verdiende loon."

Een van de advocaten van Promes, Robert Malewicz, liet al weten dat de berichten wat de verdediging betreft niet gebruikt mogen worden. De toelichting waarom volgt later op vrijdag, net als de strafeis van het Openbaar Ministerie.