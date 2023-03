Ex-vriend ontkent Silvana Heber (36) te hebben gedood

Marlon B. ontkent zijn ex-vriendin Silvana Heber (36) uit het Noord-Brabantse Hoogeloon om het leven te hebben gebracht. Haar lichaam werd op 22 november na een dagenlange zoektocht gevonden in een bosgebied in de provincie.

B. was via een videoverbinding aanwezig bij de zitting, die nog geen tien minuten duurde. Hij zit op dit moment in de gevangenis in Vught.

Heber verdween op 19 november, waarna haar familie alarm sloeg. Drie dagen later werd haar lichaam gevonden in het bosgebied Half Mijl tussen Vessem en Veldhoven. De moeder van twee kinderen woonde samen met B. in zijn woning. Ze was van plan om te verhuizen naar een ander huis in het dorp.